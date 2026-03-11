Россиянин бесследно исчез в Таиланде после ссоры с девушкой SHOT: россиянин поссорился в Таиланде со своей девушкой и бесследно исчез

На Пхукете уже две недели продолжаются поиски 40-летнего IT-специалиста из Уфы по имени Денис, который бесследно исчез после конфликта со своей спутницей, сообщает Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел 25 февраля, когда он привел свою девушку в полицию и на глазах правоохранителей порвал ее паспорт.

Канал утверждает, что таким образом уфимец хотел попасть в тюрьму. Однако спутница отказалась писать на него заявление и вскоре улетела в Россию, а мужчина, которого не стали задерживать, сел на скутер и уехал в неизвестном направлении.

С тех пор о местонахождении туриста ничего не известно: он не вернулся в арендованное жилье, а поиски по всему Таиланду пока не принесли результатов. Ситуация осложняется тем, что срок действия визы мужчины истекает через три дня. Родные и волонтеры надеются на любую информацию, так как загадочное поведение программиста перед исчезновением вызывает серьезные опасения у его близких.

Ранее россиянин едва не погиб во время серфинга на Бали. Он потерял сознание и почти 20 часов дрейфовал в открытом океане. Туриста случайно заметил местный рыбак в районе пляжа Лебих.