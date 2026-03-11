Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 19:06

Главу одного из округов Тверской области арестовали по делу о взятке

Экс-глава Осташковского округа Титов отправился в СИЗО по делу о взятке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Суд арестовал главу Осташковского городского округа Тверской области Алексея Титова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в региональном СУСК. Чиновник был отстранен от должности сразу после задержания.

По версии следствия, 10 марта текущего года глава Осташковского муниципального округа, находясь в салоне автомобиля, припаркованного в городе Твери, получил от мужчины, действующего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, в качестве взятки денежные средства в общей сумме 1 млн 100 тыс. рублей, — сообщили в ведомстве.

Срауз после этого чиновник был задержан сотрудниками ФСБ. Обвиняемый взят под стражу до 9 мая включительно.

Ранее Воронежский гарнизонный военный суд лишил замкомандующего ЛенВО генерал-майора Валерия Муминджанова воинского звания и приговорил к 10 годам строгого режима. Генерал проходил обвиняемым по делу о взятке. По версии следствия, он совершил преступление, находясь на должности главы департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ.

Тверская область
аресты
суды
взятки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лидеры G7 приняли важное решение по антироссийским санкциям
«Убиться об Иран»: востоковед раскрыл просчет Трампа на Ближнем Востоке
ПВО уничтожила более пяти десятков дронов за шесть часов
Галицкого и его фонд призвали признать экстремистским объединением
Трамп похвалил США за мощнейшую атаку на Иран
Легенду российского цирка нашли мертвым в квартире
Стало известно о новой встрече Дмитриева во Флориде
Двух участников массовой драки в ярославском ТЦ отправили под стражу
Востоковед раскрыл самый страшный сценарий для США в войне с Ираном
«Приехали какие-то люди»: Зеленский о венгерской делегации на Украине
Политолог объяснил, каким должен быть ответ России на удар ВСУ по Брянску
Врачи выходили шестимесячную девочку весом меньше полукилограмма
Трамп ответил на обвинения в ракетном ударе по школе в Иране
«Давно существовали»: Андрианов об атаке на российский газовоз
Россиянин бесследно исчез в Таиланде после ссоры с девушкой
«У меня много друзей»: как живет Долина после потери квартиры, здорова ли
Востоковед обрисовал перспективы Трампа в случае вторжения в Иран
«Проблемы Европы»: в России призвали наказать ЕС после атаки ВСУ на газовоз
Отрицавших существование России мать и сына признали террористами
Франция забила тревогу из-за ситуации в Ливане
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.