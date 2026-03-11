Главу одного из округов Тверской области арестовали по делу о взятке

Суд арестовал главу Осташковского городского округа Тверской области Алексея Титова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в региональном СУСК. Чиновник был отстранен от должности сразу после задержания.

По версии следствия, 10 марта текущего года глава Осташковского муниципального округа, находясь в салоне автомобиля, припаркованного в городе Твери, получил от мужчины, действующего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, в качестве взятки денежные средства в общей сумме 1 млн 100 тыс. рублей, — сообщили в ведомстве.

Срауз после этого чиновник был задержан сотрудниками ФСБ. Обвиняемый взят под стражу до 9 мая включительно.

