Российского генерала лишили звания и отправили в тюрьму за взятку

Воронежский гарнизонный военный суд лишил замкомандующего ЛенВО генерал-майора Валерия Муминджанова воинского звания и приговорил к 10 годам строгого режима, сообщает РИА Новости. Генерал проходил обвиняемым по делу о взятке. По версии следствия, он совершил преступление, находясь на должности главы департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ.

Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в колонии строгого режима со штрафом в размере однократной суммы взятки — 17 млн 950 тыс. рублей, — заявил судья.

Ранее Мещанский районный суд Москвы отказал бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову в просьбе отправить его в зону проведения специальной военной операции. Отмечалось, что Иванов неоднократно обращался в военкоматы с таким прошением, однако ему отказывали. В конечном счете он решил подать к ним иск.

Иванов обратился с соответствующей просьбой к суду по видео-конференц-связи. Бывший замминистра, отбывающий наказание за растрату и вывод крупной суммы средств из банка «Интеркоммерц», попросил отправить его на военную службу в зону СВО и таким образом «осуществить его права».