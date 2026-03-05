Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 14:28

Российского генерала лишили звания и отправили в тюрьму за взятку

Суд лишил генерала Муминджанова звания по делу о крупной взятке

Валерий Муминджанов Валерий Муминджанов Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Воронежский гарнизонный военный суд лишил замкомандующего ЛенВО генерал-майора Валерия Муминджанова воинского звания и приговорил к 10 годам строгого режима, сообщает РИА Новости. Генерал проходил обвиняемым по делу о взятке. По версии следствия, он совершил преступление, находясь на должности главы департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ.

Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в колонии строгого режима со штрафом в размере однократной суммы взятки — 17 млн 950 тыс. рублей, — заявил судья.

Ранее Мещанский районный суд Москвы отказал бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову в просьбе отправить его в зону проведения специальной военной операции. Отмечалось, что Иванов неоднократно обращался в военкоматы с таким прошением, однако ему отказывали. В конечном счете он решил подать к ним иск.

Иванов обратился с соответствующей просьбой к суду по видео-конференц-связи. Бывший замминистра, отбывающий наказание за растрату и вывод крупной суммы средств из банка «Интеркоммерц», попросил отправить его на военную службу в зону СВО и таким образом «осуществить его права».

генералы
звания
сроки
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-нардеп ответил, сколько Украина протянет без помощи ЕС из-за «Дружбы»
Алиев назвал терактом удар иранских дронов по Нахичевани
В МИД России сообщили, будут ли эвакуировать посольство из Ирана
В Госдуме назвали главный страх Зеленского на фоне конфликта в Иране
«Там одни рабы»: Журавлев об Украине, расколе Европы и хитрой игре Трампа
Весна будет жаркой? Прогноз погоды в Москве на март и дальше
МИД РФ анонсировал новый обмен пленными с Украиной
Словацкая контрразведка развеяла в пух и прах заявления Киева о «Дружбе»
«Я потрясен»: Бурунов поделился впечатлениями от Индии
В ЦБ назвали сроки запуска платформы для защиты от мошенников
Два пассажира рейсового автобуса пострадали в ДТП под Новосибирском
Что происходит с россиянами на Ближнем Востоке: помощь МЧС, слова Путина
Еще две школы подверглись ракетным ударам в Иране
Стали известны дата и формат нового обмена пленными с Украиной
Житель Калининградской области до смерти избил жену
Путин поблагодарил президента ЦАР за популяризацию русского языка
Стала известна причина отказа Иванову в отправке на СВО
Энергетик предсказал будущее цен на нефть на фоне войны США и Ирана
Минобороны сообщило о возвращении 200 российских военных из плена
В России забили тревогу из-за «двойника» Зеленского
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.