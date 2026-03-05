Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 15:36

Мужчинам рассказали, чем грозит салют для любимой в честь 8 Марта

Юрист Салкин: салют для любимой в честь 8 Марта грозит штрафом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Праздничный салют для любимой женщины в честь 8 Марта, организованный во дворе жилого дома, может обернуться для мужчины серьезными финансовыми потерями и административным штрафом, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, по закону использование пиротехники вне специально отведенных мест считается грубым нарушением противопожарных норм.

Можно ли запускать салют в качестве подарка женщине на 8 Марта? С пиротехникой все строго. Запуск во дворе, вне специально отведенных мест, часто расценивается как нарушение требований пожарной безопасности. По статье 20.4 КоАП РФ для граждан предусмотрен штраф от пяти до 15 тыс. рублей. Если пиротехника улетела в сторону и повредила чужое имущество, например, балкон или автомобиль, все зависит от последствий. При крупном ущербе от 250 тыс. рублей история может стать уголовной. Тогда возможна квалификация по статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Санкции включают штраф до 120 тыс. рублей и вплоть до лишения свободы на срок до двух лет, — пояснил Салкин.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что 8 Марта должен стать семейным праздником. По его словам, сейчас женщины показывают в соцсетях нереалистичные ожидания подарков. Парламентарий добавил, что современное празднование превратилось в «парад тщеславия».

