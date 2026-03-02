Россиянам ответили, штрафуют ли за заглядывание в чужие окна

Систематическое заглядывание в чужие окна может привести к штрафу или даже лишению свободы, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, даже простое подсматривание без камер считается нарушением закона, если оно было осознанным и направленным на сбор личной информации.

Если вы случайно заглянули в чужое незанавешенное окно, состава преступления в этом обычно нет. Картина меняется, когда кто-то начинает наблюдать за чужой жизнью постоянно. Вероятно, использование бинокля или слежка по расписанию станут поводом для обвинения в нарушении закона. Часть 1 статьи 137 УК РФ наказывает именно за сам процесс получения сведений без чьего-либо разрешения. Нарушением может считаться даже простое подсматривание без камер, если оно было осознанным. За подобные действия суд может назначить штрафы до 200 тыс. рублей или даже лишение свободы до двух лет. Ответственность за вмешательство в тайну частной жизни наступает уже в 16 лет, — пояснил Бондарь.

Он добавил, что потерпевшая сторона имеет право требовать компенсацию морального вреда. По его словам, сумма таких выплат может составить 50 тыс. рублей и более, однако конечное решение зависит от длительности слежки и глубины страданий жертвы.

Помимо основного наказания, пострадавшие от слежки могут потребовать деньги за моральный вред. За такие страдания вероятно взыскать 50 тыс. рублей и более. Суд в каждом случае смотрит на то, как долго длилась слежка и насколько сильно она задела человека. Бывают и ситуации, когда подсудимых оправдывают. Это случается, если информация была открытой или человек не имел прямого намерения вредить. Органы следствия должны доказать, что наблюдение было именно системным и намеренным, а не случайным, — резюмировал Бондарь.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что целенаправленное подглядывание за соседями в глазок может грозить лишением свободы. По его словам, такой риск существует, когда слежка превращается в сбор и распространение информации о личной жизни.