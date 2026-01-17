Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 05:30

Юрист ответил, чем может обернуться подглядывание за соседями в глазок

Юрист Салкин: целенаправленное подглядывание за соседями в глазок грозит тюрьмой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Целенаправленное подглядывание за соседями в глазок может грозить лишением свободы, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. Он отметил, что такой риск существует, когда слежка превращается в сбор и распространение информации о личной жизни.

Подглядывать за соседями в дверной глазок само по себе не запрещено и обычно не образует состава правонарушения. Риски возникают, когда наблюдение превращается в сбор и распространение сведений о частной жизни, например публикация графика выходов соседа, информации о его гостях, размещение фото или видео лиц, которые к нему приходили. В такой ситуации можно выйти на уголовно-правовые последствия по ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни», особенно если сведения фиксируются и далее разглашаются третьим лицам, — объяснил Салкин.

Юрист подчеркнул, что установка системы видеонаблюдения в подъезде тоже может повлечь уголовную ответственность. По его словам, в этом случае сосед вправе обратиться в суд.

Отдельная проблема — видеоглазок или камера у двери. Если устройство направлено прямо на входную дверь, ведет запись и фактически контролирует его перемещения, сосед вправе требовать устранения нарушения через суд, который может обязать изменить угол обзора, отключить запись или демонтировать устройство в зависимости от обстоятельств, — резюмировал Салкин.

Ранее адвокат по семейным и жилищным спорам Ирина Глазкова заявила, что за распространение клеветы в соцсетях можно получить штраф или реальный срок. Она отметила, что для физических лиц старше 16 лет за подобное деяние предусмотрена уголовная ответственность.

