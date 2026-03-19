ЕС не смог согласовать решение о финансировании Украины

Венгрия приняла решение не поддерживать заявления саммита Евросоюза, который проходит в Брюсселе, о выделении финансирования Украине, сообщили в Европейском совете. В связи с этим соответствующее решение было отложено, говорится в официальном заявлении.

Европейский совет (саммит ЕС. — NEWS.ru) обсудил последнее развитие событий на Украине. Текст заявления в приложении 2/26 твердо поддержали главы 25 [из 27] государств ЕС. Европейский совет вернется к этой теме на следующей встрече, — говористя в релизе.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас перед саммитом заявила: шансы на то, что Евросоюз 19 марта согласует выделение Украине кредита на €90 млрд, не внушают оптимизма. При этом она заявила, что сейчас самое время поддержать Киев, и европейские страны должны попытаться сделать то, что должно.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что Будапешт не поддержит ни одно решение ЕС в пользу Украины, пока российская нефть не будет поступать в страну по нефтепроводу «Дружба». Он также подчеркнул, что данный вопрос стал для страны уже экзистенциальным, а не политическим.