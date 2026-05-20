США обыскали иранский танкер в Оманском заливе из-за подозрений к экипажу CENTCOM: США провели обыск на иранском нефтяном танкере в Оманском заливе

Военнослужащие Корпуса морской пехоты США высадились на нефтяной танкер Celestial Sea, следовавший под иранским флагом. Судно заподозрили в попытке прорвать американскую морскую блокаду Ирана, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в своих социальных сетях.

Американские морпехи из 31-го экспедиционного отряда Корпуса морской пехоты США высадились на борту шедшего под иранским флагом коммерческого танкера Celestial Sea, в отношении которого возникли подозрения, что он пытается прорвать американскую блокаду. <...> ВС США отпустили судно после обыска, — говорится в сообщении командования.

Экипаж по приказу американской стороны должен сменить курс. Дальнейшая судьба судна в данный момент неизвестна.

Ранее сообщалось, что супертанкер Agios Fanourios I с 2 млн баррелей иракской нефти снова начал движение после остановки американскими военными. По данным сервисов отслеживания судов, вечером 16 мая танкер вышел из Маската и утром 17 мая пересек линию военно-морской блокады США. Сейчас судно направляется во Вьетнам.

До этого танкер Agios Fanourios I класса VLCC, груженный иракской нефтью, прошел через Ормузский пролив по установленному Ираном маршруту. Тегеран предупредил Вашингтон о возможных ответных действиях в случае нападения на его суда.