Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 23:13

США обыскали иранский танкер в Оманском заливе из-за подозрений к экипажу

CENTCOM: США провели обыск на иранском нефтяном танкере в Оманском заливе

ВС США ВС США Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Военнослужащие Корпуса морской пехоты США высадились на нефтяной танкер Celestial Sea, следовавший под иранским флагом. Судно заподозрили в попытке прорвать американскую морскую блокаду Ирана, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в своих социальных сетях.

Американские морпехи из 31-го экспедиционного отряда Корпуса морской пехоты США высадились на борту шедшего под иранским флагом коммерческого танкера Celestial Sea, в отношении которого возникли подозрения, что он пытается прорвать американскую блокаду. <...> ВС США отпустили судно после обыска, — говорится в сообщении командования.

Экипаж по приказу американской стороны должен сменить курс. Дальнейшая судьба судна в данный момент неизвестна.

Ранее сообщалось, что супертанкер Agios Fanourios I с 2 млн баррелей иракской нефти снова начал движение после остановки американскими военными. По данным сервисов отслеживания судов, вечером 16 мая танкер вышел из Маската и утром 17 мая пересек линию военно-морской блокады США. Сейчас судно направляется во Вьетнам.

До этого танкер Agios Fanourios I класса VLCC, груженный иракской нефтью, прошел через Ормузский пролив по установленному Ираном маршруту. Тегеран предупредил Вашингтон о возможных ответных действиях в случае нападения на его суда.

Мир
Оманский залив
CENTCOM
обыски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Добро пожаловать!»: в Карибское море зашла авианосная ударная группа США
Стало известно, как Минюст США используется против лидеров неугодных стран
Россия введет временный запрет в отношении одного из армянских товаров
США обыскали иранский танкер в Оманском заливе из-за подозрений к экипажу
«Процесс идет»: Лавров озвучил, как российские силы закрывают цели на СВО
Украина — рай для коррупционеров. Как разворовали советское наследие
Игроки «Спартака» и «Локо» подрались после матча МХЛ
«Ясный сигнал»: в США раскрыли, чем стал для Запада визит Путина в КНР
«Неуклюже»: Британия извинилась за отчаянный шаг в пользу России
Стало известно, зачем на самом деле пенсионерка из Бишкека сбежала в Москву
«Неприемлемы»: в МИД РФ высказались по членству Армении в ЕАЭС
Три мирных жителя ДНР пострадали из-за атаки ВСУ
Ректор МФТИ произвел в Пекине неожиданный фурор своей обувью
Скандал с «Гамлетом», слова о покойной жене, СВО: как живет Хабенский
«Полный нонсенс»: Каллас высказалась об использовании ВСУ неба Балтии
МИД заметил в Армении информационную кампанию против России
Признание Матвиенко, Чеботина: трогательные кадры с «Детской Новой волны»
Бабье лето, ночные заморозки и первый снег: погода в Москве осенью
В России удивлены реакции на слова Зеленского в Армении
Лавров напомнил, какую Украину не признает Россия
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.