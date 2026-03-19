«Никогда не поддержу»: Орбан выступил с резким заявлением на саммите ЕС Орбан отказался одобрять решения ЕС по Украине до разблокировки нефтепровода

Венгрия не поддержит ни одно решение ЕС в пользу Украины, пока российская нефть не будет поступать в страну по нефтепроводу «Дружба», заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на саммите Евросоюза в Брюсселе. Он также подчеркнул, что данный вопрос стал для Будапешта уже экзистенциальным, а не политическим.

Я никогда не поддержу здесь никакого решения, которое было бы в пользу Украины. <…> Мы готовы поддержать Украину, когда получим нашу нефть, которую они заблокировали. <…> Они собираются отремонтировать трубопровод. Мы ждем нефть, — сказал Орбан.

Ранее СМИ писали, что саммит грозит обернуться катастрофой для Киева. По данным источников, судьба €90 млрд, необходимых Украине для продолжения конфликта, зависит от позиции Венгрии. В свою очередь страна блокирует кредит в ответ на остановку транзита нефти по «Дружбе».

Помимо этого, сообщалось, что лидеры стран Евросоюза готовят меры против Венгрии из-за ее решения блокировать европейский кредит для Киева. По его информации, реакция Брюсселя не будет зависеть от того, кто победит на венгерских парламентских выборах.