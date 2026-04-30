Новак объяснил причины изменений в работе «Дружбы»

Перенаправление казахстанских нефтяных потоков по трубопроводу «Дружба» связано с техническими возможностями прокачки, сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. По его словам, речь идет о повреждении инфраструктуры и станций, передает ТАСС.

В первую очередь, это связано с техническими возможностями прокачки по нефтепроводу «Дружба». Вы знаете, что украинские военные атакуют в том числе и нефтепроводную инфраструктуру, и мы видим повреждения нефтеперекачивающих станций, инфраструктуры. Поэтому для Казахстана найдены другие возможности поставок в рамках текущей нашей работы, инфраструктуры. Никто в этой части с точки зрения объема не страдает, — отметил Новак.

Ранее министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что получил неофициальные сведения о невозможности транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в мае. По его словам, сложности, скорее всего, могли быть вызваны недавними ударами по объектам российской инфраструктуры.

Прежде представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова возобновить поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» в соответствии с договорными обязательствами. Однако, по его словам, восстановление транзита зависит от действий Украины, по вине которой он прекратился.