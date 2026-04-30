30 апреля 2026 в 16:57

Новак объяснил причины изменений в работе «Дружбы»

Новак объяснил техническими возможностями перенаправление нефти по «Дружбе»

Александр Новак Александр Новак Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Перенаправление казахстанских нефтяных потоков по трубопроводу «Дружба» связано с техническими возможностями прокачки, сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. По его словам, речь идет о повреждении инфраструктуры и станций, передает ТАСС.

В первую очередь, это связано с техническими возможностями прокачки по нефтепроводу «Дружба». Вы знаете, что украинские военные атакуют в том числе и нефтепроводную инфраструктуру, и мы видим повреждения нефтеперекачивающих станций, инфраструктуры. Поэтому для Казахстана найдены другие возможности поставок в рамках текущей нашей работы, инфраструктуры. Никто в этой части с точки зрения объема не страдает,отметил Новак.

Ранее министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что получил неофициальные сведения о невозможности транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в мае. По его словам, сложности, скорее всего, могли быть вызваны недавними ударами по объектам российской инфраструктуры.

Прежде представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова возобновить поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» в соответствии с договорными обязательствами. Однако, по его словам, восстановление транзита зависит от действий Украины, по вине которой он прекратился.

Лифт с людьми рухнул в шахте многоэтажки
Тихий переворот на Украине. Депутаты бегут, как крысы: при чем тут ЦРУ
Газзаев раскрыл, уйдет ли Черчесов из «Ахмата»
Лисовец описал женский образ, ставший визитной карточкой пятилетия
США, Францию и Великобританию обвинили в провокации гонки вооружений
В Лондоне появилась статуя марширующего с флагом человека с подписью Бэнкси
Санкции ООН против Северной Кореи назвали неактуальными
В США хотят полностью запретить машины из одной страны
Москва намертво встала в девятибалльных пробках
«Чтобы не делали селфи на фоне трупа»: Зверев описал хорошего хирурга
Мигрант зарезал своего брата и забыл, зачем
Бабье лето, ливни и штормовые ветра: погода в Москве в конце сентября
Движение в центре Москвы парализовало из-за пробок
Названы города, которые ВС России могут освободить до конца лета
Стармера освистали в еврейском районе Лондона с криками «позор»
ЕС пригрозил санкциями участникам скандала между Израилем и Украиной
Путин одобрил кандидатов на посты главы и премьера Дагестана
ВНЖ в Турции подорожал для россиян в 15 раз
Путин назвал цель совещания с представителями Дагестана
Лисовец назвал главные модные тренды 2026 года
Дальше
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
