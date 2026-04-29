Германии труба! Казахстан прекращает поставки нефти — спасибо Зеленскому

С 1 мая 2026 года Россия прекратит транзит казахстанской нефти в Германию по трубопроводу «Дружба». В Астане заявили, что Казахстан перенаправит поставки 260 тыс. тонн нефти через РФ, используя порт Усть-Луга и систему Каспийского трубопроводного консорциума. Чем грозит немецкой экономике прекращение поставок углеводородов и не усугубит ли это набирающий обороты энергетический кризис — в материале NEWS.ru.

Какое заявление сделал Казахстан

Казахстан перенаправит поставки 260 тыс. тонн нефти в мае из-за невозможности прокачать их по трубопроводу «Дружба» в направлении Германии, сообщили в Минэнерго республики. По данным ведомства, эти объемы направят через Россию — в порт Усть-Луга и по системе Каспийского трубопроводного консорциума.

«Министерство энергетики сообщает о плановом перераспределении экспортных объемов нефти в размере 260 тысяч тонн. Данные объемы будут направлены по альтернативным и технически отработанным маршрутам: 100 тыс. тонн — в порт Усть-Луга и 160 тыс. тонн — в систему Каспийского трубопроводного консорциума», — сказано в заявлении министерства.

Почему Астана перенаправила транзит нефти

Ранее министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что получил неофициальные сведения о невозможности транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в мае. По его словам, официальных заявлений от российской стороны пока не поступало.

«По неофициальным источникам я эту информацию получил. Официальных заявлений с российской стороны пока не было. На май у нас транзит через Атырау — Самара по направлению нефтепровода „Дружба“, и далее на завод в Шведт — у нас ноль», — пояснил министр.

Аккенженов предположил, что сложности, скорее всего, связаны с недавними ударами по объектам российской инфраструктуры. В связи с этим, отметил глава Минэнерго Казахстана, республика намерена перенаправить планировавшиеся объемы поставок на альтернативные маршруты.

Почему РФ прекращает транзит казахстанской нефти по «Дружбе»

По мнению эксперта Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Юшкова, Россия таким образом подчеркивает, что не отказывается от транзита казахстанской нефти. Просто в сложившихся обстоятельствах технически осуществить прокачку сырья по нефтепроводу «Дружба» становится невозможным.

«И в этом как раз заключается основной сигнал европейцам. Если вы хотите получать казахстанскую нефть, то она идет через российские порты. Но если Украина наносит удары по российским портам, вы не получите казахской нефти — точно так же, как будут затруднения и с экспортом российской нефти», — подчеркнул Юшков в беседе с NEWS.ru.

Как прекращение транзита скажется на экономике Германии

Прекращение транзита казахстанской нефти через Россию негативно скажется на немецкой экономике, которая является основным локомотивом Европы, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.

По ее словам, немецкие компании и без того искали способы пополнить газовые хранилища и закупать дешевую нефть весной и летом. Однако ситуация вокруг Ормузского пролива спутала им все карты. «Таким образом, стагнация в немецкой экономике может только усилиться. Немецкому правительству будет важнее сосредоточиться на внутренних проблемах страны, а вместе с этим — и всей европейской экономики», — пояснила собеседница NEWS.ru.

Эксперт добавила, что дополнительное давление на экономику Европы оказывают проблемы Франции и Италии. Ключевая из них — высокий госдолг на уровне 135–140% от ВВП и дефицит бюджета около 6% от ВВП. Все это создает дополнительные риски для устойчивого экономического роста в Евросоюзе.

По мнению Юшкова, Германия может закупать нефть танкерами, но это, как признает сам эксперт, уже будет заметно дороже. Сейчас казахстанская нефть крайне важна для Европы, особенно на фоне перекрытия Ормузского пролива, когда ближневосточных поставок стало значительно меньше, добавил он.

