На Западе раскрыли, как Россия одним решением ударила по Германии и Украине Politico: остановка Москвой транзита по «Дружбе» ударит по Берлину и Киеву

Решение России с 1 мая остановить транзит казахстанской нефти в Германию по трубопроводу «Дружба» может обернуться тяжелыми последствиями как для Берлина, так и для Киева, пишет Politico. Любые сбои в поставках энергоносителей, по мнению издания, сыграют на руку партии «Альтернатива для Германии», которая претендует на победу на осенних выборах в восточных землях.

Казахстан поставляет почти 20% нефти на крупный НПЗ, который производит 90% бензина, авиационного керосина, дизеля и мазута для Берлина и земли Бранденбург. Перекрытие транзита создаст серьезные риски для энергобезопасности региона.

Издание предупреждает, что последствия могут затронуть также Украину. Россия может перенаправить поставки казахстанской нефти в ФРГ через порты Усть-Луга и Приморск на Балтике. В этом случае Берлин может надавить на Киев, чтобы он прекратил атаки беспилотников на портовую инфраструктуру.

Ранее представитель партии ССВ в Саксонии Анхальт Томас Шульце призвал канцлера Германии Фридриха Мерца к прямому диалогу с президентом России. По его мнению, это необходимо для обсуждения вопросов возобновления поставок нефти по нефтепроводу «Дружба».