На Западе раскрыли, как Россия одним решением ударила по Германии и Украине

Politico: остановка Москвой транзита по «Дружбе» ударит по Берлину и Киеву

Нефтепровод «Дружба» Нефтепровод «Дружба» Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости
Решение России с 1 мая остановить транзит казахстанской нефти в Германию по трубопроводу «Дружба» может обернуться тяжелыми последствиями как для Берлина, так и для Киева, пишет Politico. Любые сбои в поставках энергоносителей, по мнению издания, сыграют на руку партии «Альтернатива для Германии», которая претендует на победу на осенних выборах в восточных землях.

Казахстан поставляет почти 20% нефти на крупный НПЗ, который производит 90% бензина, авиационного керосина, дизеля и мазута для Берлина и земли Бранденбург. Перекрытие транзита создаст серьезные риски для энергобезопасности региона.

Издание предупреждает, что последствия могут затронуть также Украину. Россия может перенаправить поставки казахстанской нефти в ФРГ через порты Усть-Луга и Приморск на Балтике. В этом случае Берлин может надавить на Киев, чтобы он прекратил атаки беспилотников на портовую инфраструктуру.

Ранее представитель партии ССВ в Саксонии Анхальт Томас Шульце призвал канцлера Германии Фридриха Мерца к прямому диалогу с президентом России. По его мнению, это необходимо для обсуждения вопросов возобновления поставок нефти по нефтепроводу «Дружба».

Двукратная чемпионка СССР по фигурному катанию умерла в 94 года
Эксперт раскрыл суть схемы мошенников с «ошибочными» переводами
Генсек ООН объяснил, как развитие ИИ влияет на ядерное оружие
Экс-нардеп ответил, признает ли Украина потерю территорий ради места в ЕС
В Самаре выросло число погибших из-за упавших деревьев
Глава ИМО раскритиковал взимание платы с судов в Ормузском проливе
Экс-депутат Рады ответил, что послужит началом госпереворота на Украине
Юная фанатка сериала «Каталог Манделы» покончила с собой в Сочи
Ким Чен Ын назвал героями военных из КНДР, помогавших в Курской области
Бензин в США подскочил в цене
Пошлины взлетят на порядок: что ждет мигрантов в России, гражданство, въезд
«Станет центром мира»: Жириновский описал Россию в 2050 году
На Западе заявили о бегстве приближенных Орбана с «трофеями»
В России взлетели продажи крепкого алкоголя
Патрушев заявил, что Россия готова помочь Египту в устранении угроз на море
Лавров одним словом оценил переговоры Путина и Аракчи
В ГД предложили признать страны Балтии участниками украинского конфликта
Профессор ВШЭ умер в одном из фитнес-клубов Москвы
Россиянина обвинили в надругательстве над школьницей спустя шесть лет
Элиту ВСУ утюжат под Гуляйполем: Сырский в панике, что будет дальше
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

