25 апреля 2026 в 04:02

В Германии взмолились Мерцу договориться с Путиным

В Германии призвали Мерца обсудить с Путиным поставки нефти

Представитель партии ССВ в Саксонии Анхальт Томас Шульце призвал канцлера Германии Фридриха Мерца к прямому диалогу с президентом России Владимиром Путиным, передает Ostdeutsche Allgemeine. По его мнению, это необходимо для обсуждения вопросов возобновления поставок нефти по нефтепроводу «Дружба».

Он подчеркнул, что Германии следует как можно скорее заключить новый долгосрочный контракт с Россией. По словам политика, это особенно важно на фоне нестабильной ситуации на мировом энергетическом рынке и роста цен на топливо.

Ранее министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что получил неофициальные сведения о невозможности транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в мае. По его словам, официальных заявлений от российской стороны пока не было, но сложности, скорее всего, могли быть вызваны недавними ударами по объектам российской инфраструктуры.

Тем временем Еврокомиссия исключила из 20-го пакета антироссийских санкций запрет на транспортировку нефти из России европейскими перевозчиками и сопутствующие услуги, включая страхование. Теперь странам Евросоюза предложено срочно одобрить документ в измененной форме.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

