ЕК может исключить запрет на перевозку нефти из РФ из 20-го пакета санкций

Еврокомиссия исключила из проекта 20-го пакета антироссийских санкций его ключевой элемент — запрет на транспортировку нефти из России европейскими перевозчиками и оказание сопутствующих услуг, включая страхование, сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе. Странам Евросоюза предложено срочно одобрить документ в урезанном виде.

Еврокомиссия внесла на рассмотрение послов 27 стран Евросоюза предложение принять 20-й пакет санкций в отношении России, исключив из него полный запрет на транспортировку российской нефти, — рассказал дипломат.

Ранее глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что республика поддержит новые антироссийские санкции после того, как возобновятся поставки нефти по трубопроводу «Дружба». По его словам, ограничения в отношении РФ не повлияют на экономику Словакии.

Прежде глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что смягчение санкций по сделкам с российской нефтью, предложенное президентом США Дональдом Трампом, показывает его незаинтересованность в экономическом давлении на РФ. По мнению сенатора, так глава Белого дома пытается контролировать рост мировых цен на нефть.