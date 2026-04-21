21 апреля 2026 в 20:26

Словакия выступила с ультиматумом по новым антироссийским санкциям

Бланар: Словакия поддержит санкции против России, когда заработает «Дружба»

Юрай Бланар
Словакия поддержит новые антироссийские санкции после того, как возобновятся поставки нефти по трубопроводу «Дружба», заявил глава МИД республики Юрай Бланар. По его словам, ограничения не повлияют на экономику Словакии, комментарий опубликован на YouTube-канале словацкого внешнеполитического ведомства.

Мы готовы поддержать и 20-й пакет санкций против РФ, поскольку, по нашим оценкам, это не повлияет на словацкую экономику, однако мы сделаем это только тогда, когда российская нефть по нефтепроводу «Дружба» прибудет в Словакию, — сказал Бланар.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не станет поддерживать новые антироссийские санкции Евросоюза до момента возобновления прокачки нефти по трубопроводу «Дружба». По словам главы правительства, Словакия не видит оснований помогать Киеву, который намеренно создает препятствия для республики.

Кроме того, глава МИД Чехии Петр Мацинка заявил на встрече глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза в Люксембурге, что Венгрия и Словакия согласились поддержать выделение Киеву €90 млрд (8 трлн рублей), если будет возобновлена прокачка нефти по трубопроводу «Дружба». По словам чешского министра, речь также идет о введении новых санкционных ограничений против России.

