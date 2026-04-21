21 апреля 2026 в 20:01

В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд

Венгрия и Словакия согласились выделить Украине €90 млрд взамен на «Дружбу»

Венгрия и Словакия согласились поддержать выдачу Украине €90 млрд при условии возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба», заявил глава МИД Чехии Петр Мацинка на встрече министров иностранных дел стран сообщества в Люксембурге. По его словам, которые передает агентство ČTK, речь также идет о новых санкциях против России.

Венгры и словаки сегодня подтвердили, что если будут восстановлены поставки нефти по нефтепроводу «Дружба», то они поддержат выделение кредита для Киева и санкции против России, — заявил Мацинка.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова возобновить поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» в соответствии с договорными обязательствами. Однако, по его словам, восстановление транзита зависит от действий Украины, по вине которой он прекратился.

Глава победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр между тем призвал украинского президента Владимира Зеленского возобновить работу трубопровода «Дружба» и потребовал прекратить шантаж в отношении Будапешта. Он напомнил, что Киев пообещал восстановить функционирование магистрали к концу апреля.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

