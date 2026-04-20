Мадьяр призвал Зеленского перестать заниматься шантажом

Глава победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал украинского президента Владимира Зеленского возобновить работу трубопровода «Дружба». Как передает miniszterelnok.hu, он также потребовал от него прекратить шантаж в отношении Будапешта.

Если нефтепровод «Дружба» пригоден для транспортировки нефти, то, пожалуйста, откройте его в соответствии с обещанием. А россиян мы просим, чтобы они поставляли туда нефть, потому что без каждого из этих условий ничего не будет, — заявил политик.

Ранее Мадьяр заявлял, что Венгрия снимет вето на кредит ЕС Киеву в размере €90 млрд при условии возобновления прокачки по нефтепроводу «Дружба». Он напомнил, что Украина пообещала восстановить работу магистрали к концу апреля.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что встреча с Зеленским возможна только при условии возобновления Украиной транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Он вместе с этим сообщил, что готов к переговорам, если они помогут решить вопрос с прекращенной Киевом прокачкой.