Мадьяр призвал Зеленского перестать заниматься шантажом

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 17:18

Мадьяр призвал Зеленского возобновить работу «Дружбы» и отказаться от шантажа

Петер Мадьяр Петер Мадьяр Фото: David Balogh/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал украинского президента Владимира Зеленского возобновить работу трубопровода «Дружба». Как передает miniszterelnok.hu, он также потребовал от него прекратить шантаж в отношении Будапешта.

Если нефтепровод «Дружба» пригоден для транспортировки нефти, то, пожалуйста, откройте его в соответствии с обещанием. А россиян мы просим, чтобы они поставляли туда нефть, потому что без каждого из этих условий ничего не будет, — заявил политик.

Ранее Мадьяр заявлял, что Венгрия снимет вето на кредит ЕС Киеву в размере €90 млрд при условии возобновления прокачки по нефтепроводу «Дружба». Он напомнил, что Украина пообещала восстановить работу магистрали к концу апреля.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что встреча с Зеленским возможна только при условии возобновления Украиной транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Он вместе с этим сообщил, что готов к переговорам, если они помогут решить вопрос с прекращенной Киевом прокачкой.

Европа
Венгрия
Украина
Петер Мадьяр
Владимир Зеленский
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.