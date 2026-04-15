15 апреля 2026 в 10:40

Мадьяр рассказал, когда Венгрия снимет вето на кредит ЕС Украине

Мадьяр: Венгрия снимет вето на кредит ЕС Киеву при возобновлении работы «Дружбы»

Петер Мадьяр Петер Мадьяр Фото: David Balogh/XinHua/Global Look Press
Венгрия снимет вето на кредит ЕС Киеву в размере €90 млрд при возобновлении работы «Дружбы», заявил глава партии «Тиса» Петер Мадьяр. Он напомнил, что Украина пообещала восстановить работу трубопровода к концу апреля.

Я думаю, что, когда «Дружба» заработает, Виктор Орбан отменит свое техническое вето, — сказал Мадьяр.

Ранее сообщалось, что позиция Мадьяра по поставкам нефти и газа из России может создать серьезные проблемы в отношениях Будапешта с Киевом. Еще одним источником напряженности между Украиной и Венгрией может стать стремление преемника Орбана продолжать импорт российских энергоносителей.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Германию требовал ускорить предоставление кредита ЕС. Этот вопрос стал одним из ключевых на его встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, отметили в источнике.

Политолог Андрей Кошкин назвал ошибочным мнение Зеленского, что продолжение конфликта с Россией является его единственным спасением. Именно поэтому украинский лидер добивается от ЕС выдачи кредита в €90 млрд. По словам эксперта, Киеву стоит задуматься о переговорах с Москвой, поскольку ВСУ оказались в безвыходном положении.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
