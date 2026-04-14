14 апреля 2026 в 15:18

Политолог назвал провальный шаг в правлении Зеленского

Политолог Кошкин: Зеленский считает продолжение конфликта с РФ своим спасением

Фото: IMAGO/Syrian Presidency apaima/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский ошибочно полагает, что продолжение конфликта с Россией является его единственным спасением, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, Киеву стоит задуматься о переговорах с Москвой, поскольку ВСУ оказались в безвыходном положении.

С продвижением ВС РФ будут меняться условия урегулирования украинского конфликта. Они больше сопряжены с реальным положением дел на линии боевого соприкосновения. Россия открыта к переговорам, но пока что движения к ним со стороны Киева мы не видим. Сейчас Украине будет нелегко в связи с тем, что США заняты ближневосточным конфликтом. Особенно печально для Киева, что ресурсная база, которую хотели бы получить ВСУ, прежде всего ракеты для средств ПВО, остается задействованной и будет наращиваться на Ближнем Востоке. Нынешняя команда, которая находится у власти в Киеве, должна думать о переговорах, другого выхода нет. Но они считают, что только конфликт их спасет. Вот почему Зеленский бьется за выдачу €90 млрд и продолжение поставок вооружения, — пояснил Кошкин.

Ранее представитель Еврокомиссии Бала Уйвари сообщил, что Брюссель пока не завершил оформление трех ключевых документов для выделения первого транша Украине в рамках кредита на €90 млрд евро, который ранее блокировала Венгрия. По его словам, вероятно, средства будут переведены во втором квартале 2026 года.

Максим Кирсанов
Александрина Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд решил судьбу подрядчика, строившего фортификации в Курской области
«Папины дочки», Прилучный, замуж в 40 лет: как живет Мирослава Карпович
Россиянам рассказали о возможностях для учащихся, не сдавших ГИА
Садоводам дали эффективные советы, как избавиться от борщевика
Счета владеющей особняком Тимура Иванова компании заблокировали
Политолог назвал сроки урегулирования конфликта на Ближнем Востоке
Гражданин Украины получил 12 лет колонии за подготовку теракта
В РСТ назвали самые дорогие направления отдыха за рубежом
План «Ковер» введен в одном российском городе
Госдума одобрила штрафы до 2 млн рублей за нарушения майнинга
Назван вариант долгосрочной экономии для отдыха на южных курортах России
На «Госуслугах» запустили тренажер для подготовки к ЕГЭ
Бизнес Газманова рухнул почти на 90%
«Я — герой Украины»: Буданов бросил вызов Зеленскому
Бизнесмен Ковалев назвал мягким приговор Чекалину
Продажа дома за 345 млн, лечение в России, ВСУ: как живет Валерий Меладзе
Генерал назвал «значимого игрока», который постарается сорвать мир в Иране
Водитель «затормозил» и отправил автобус в кювет
В заложниках у Мексики? Что известно об исчезновении Кристины Романовой
«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение
Дальше
