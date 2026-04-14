Политолог назвал провальный шаг в правлении Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский ошибочно полагает, что продолжение конфликта с Россией является его единственным спасением, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, Киеву стоит задуматься о переговорах с Москвой, поскольку ВСУ оказались в безвыходном положении.

С продвижением ВС РФ будут меняться условия урегулирования украинского конфликта. Они больше сопряжены с реальным положением дел на линии боевого соприкосновения. Россия открыта к переговорам, но пока что движения к ним со стороны Киева мы не видим. Сейчас Украине будет нелегко в связи с тем, что США заняты ближневосточным конфликтом. Особенно печально для Киева, что ресурсная база, которую хотели бы получить ВСУ, прежде всего ракеты для средств ПВО, остается задействованной и будет наращиваться на Ближнем Востоке. Нынешняя команда, которая находится у власти в Киеве, должна думать о переговорах, другого выхода нет. Но они считают, что только конфликт их спасет. Вот почему Зеленский бьется за выдачу €90 млрд и продолжение поставок вооружения, — пояснил Кошкин.

Ранее представитель Еврокомиссии Бала Уйвари сообщил, что Брюссель пока не завершил оформление трех ключевых документов для выделения первого транша Украине в рамках кредита на €90 млрд евро, который ранее блокировала Венгрия. По его словам, вероятно, средства будут переведены во втором квартале 2026 года.