Стало известно, когда Украина сможет получить первый транш по кредиту ЕС

Еврокомиссия: Украина получит первый транш по кредиту ЕС не раньше июля

Брюссель до сих пор не оформил три ключевых документа, необходимых для выделения Украине первого транша в рамках кредита на €90 млрд, который ранее блокировала Венгрия, заявил представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари на брифинге. По его словам, в ЕК ожидают проведение первого транша во втором квартале этого года — то есть в июле.

На данном этапе нам предстоит принять еще три документа. Мы уже приняли стратегию финансирования Украины — она определяет, сколько, на что и по каким каналам будет предоставлена помощь. Далее нужно завершить работу над меморандумом о взаимопонимании, который ляжет в основу макрофинансовой помощи, обновить соглашение по фонду Украины (ключевой канал бюджетной поддержки) и подготовить проект кредитного соглашения, — объяснил он.

Ранее глава победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр подчеркнул, что поддерживает отказ Венгрии от предоставления Евросоюзом Украине кредита в размере €90 млрд. Он указал, что его страна находится в сложной экономической ситуации и не может позволить себе согласие на оказание такой помощи другим странам.

Бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин между тем выразил мнение, что нынешний глава государства Владимир Зеленский оказался в крайне сложной ситуации из-за победы Мадьяра на выборах в Венгрии. По его словам, у политсилы точно такая же позиция, как у Орбана.

