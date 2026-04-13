«Шансов нет»: в Киеве заявили о новом враге Зеленского в Венгрии Соскин: Зеленский оказался в сложной ситуации после победы Мадьяра

Украинский президент Владимир Зеленский оказался в крайне сложной ситуации после победы лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра на выборах в Венгрии, заявил бывший помощник экс-главы Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала. По его словам, у политсилы точно такая же позиция, как у партии премьера Виктора Орбана «Фидес».

Шансов нет — позиция точно такая же, как у «Фидес»: Украине в Европейском союзе делать нечего. К Зеленскому он относится, так скажем, очень прохладно, — отметил политик.

По мнению Соскина, для Зеленского особенно напряженная ситуация складывается в энергетике. Он отметил, что Мадьяр может поднять вопрос о состоянии трубопровода «Дружба» на фоне роста цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее Мадьяр заявил, что вопрос о вступлении Украины в Евросоюз будет вынесен на референдум в Венгрии. При этом он выразил сомнение, что это произойдет в обозримом будущем. Кроме того, политик сообщил, что республика не откажется от закупки российской нефти. По его словам, страна действительно серьезно зависит от РФ в энергетической сфере.