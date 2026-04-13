13 апреля 2026 в 19:20

«Шансов нет»: в Киеве заявили о новом враге Зеленского в Венгрии

Соскин: Зеленский оказался в сложной ситуации после победы Мадьяра

Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Украинский президент Владимир Зеленский оказался в крайне сложной ситуации после победы лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра на выборах в Венгрии, заявил бывший помощник экс-главы Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала. По его словам, у политсилы точно такая же позиция, как у партии премьера Виктора Орбана «Фидес».

Шансов нет — позиция точно такая же, как у «Фидес»: Украине в Европейском союзе делать нечего. К Зеленскому он относится, так скажем, очень прохладно, — отметил политик.

По мнению Соскина, для Зеленского особенно напряженная ситуация складывается в энергетике. Он отметил, что Мадьяр может поднять вопрос о состоянии трубопровода «Дружба» на фоне роста цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее Мадьяр заявил, что вопрос о вступлении Украины в Евросоюз будет вынесен на референдум в Венгрии. При этом он выразил сомнение, что это произойдет в обозримом будущем. Кроме того, политик сообщил, что республика не откажется от закупки российской нефти. По его словам, страна действительно серьезно зависит от РФ в энергетической сфере.

Арабские шейхи с позором прогнали дроноводов Зеленского: при чем тут Россия
В российском регионе ввели запрет на съемку БПЛА
Украину ждет катастрофа, Ирак призвали к ответу, провал Орбана: что дальше
Новый «Универ», Ивлеева, молодая жена: как сейчас живет актер Сергей Пиоро
Американист раскрыл, какие цели США преследуют в войне против Ирана
Студент бросил мокасин в саркофаг Ленина и поплатился
Британский самолет-разведчик пролетел у границ России
Умер оператор фильма «Не было печали»
Трамп удалил картинку с изображением себя в образе Иисуса
Мадьяр захотел «заткнуть» государственные СМИ в Венгрии
Лихачев указал на проблемы с энергоснабжением ЗАЭС
Украинку осудили за «слив» данных о ТЦК через Viber
«Ничего не прячу»: Емельяненко сравнил себя с потрепанными носками
В Кремле рассказали, как завершилась встреча Путина с президентом Индонезии
Ученые заявили о приближении около 40 тыс. астероидов к Земле
Мадьяр раскрыл планы на отношения с Украиной
Пугачева восхитила фанатов праздничным снимком в мини-юбке
В Иране усомнились в способности США заблокировать Ормузский пролив
«А с остальными что?»: Захарова о выплатах нееврейским блокадникам в ФРГ
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

