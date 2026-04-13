Лидер победившей в Венгрии «Тисы» раскрыл позицию по членству Украины в ЕС Мадьяр: Венгрия вынесет вопрос о вступлении Украины в Евросоюз на референдум

Вопрос о вступлении Украины в Евросоюз будет вынесен на референдум в Венгрии, заявил глава победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр на пресс-конференции, которую транслировал телеканал RTL. При этом он выразил сомнение, что это произойдет в обозримом будущем.

Если Украина проведет все переговоры, то в Венгрии состоится референдум о принятии Украины в ЕС, но я думаю, что этого не произойдет в ближайшем будущем и в следующие 10 лет, — отметил он.

Мадьяр также заявил, что Венгрия не откажется от закупки российской нефти. По его словам, страна действительно серьезно зависит от РФ в энергетической сфере. Он также выразил надежду на снятие антироссийских санкций ЕС после завершения украинского конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет вести диалог с новыми властями Венгрии. По его словам, прагматичные контакты будут полезны для обеих стран. При это он подчеркнул, что Кремль не будет поздравлять Мадьяра с победой на парламентских выборах, так как республика считается недружественной для России страной.