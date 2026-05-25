Генерал-полковник МВД стал замглавы Минобороны России

Генерал-полковник полиции Виталий Шулика назначен заместителем министра обороны России, сообщил источник РБК. По его данным, тем же указом бывший замглавы Минобороны Олег Савельев был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Виталий Шулика родился в 1970 году в Краснодаре. Окончил Краснодарское высшее военное училище имени Штеменко и Военно-морскую академию имени Кузнецова. В 1990–2000-х годах служил в подразделениях специальной связи ВМФ, а в 2009 году перешел в МВД.

В МВД работал в структурах Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, затем возглавил управление оперативно-разыскной информации. С 2017 года занимал пост заместителя главы МВД Владимира Колокольцева. В 2021 году Шулике было присвоено звание генерал-полковника полиции.

Ранее президент России Владимир Путин назначил Андрея Козлова помощником секретаря Совета безопасности РФ, следует из указа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов. В этой должности он сменил Павла Коновальчика.