05 мая 2026 в 08:53

Замглавы медцентра МО РФ попала под суд после показаний генерала Кувшинова

Хамовнический суд начал процесс над экс-замглавы медцентра Минобороны Кирсановой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя экс-главы 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны России Ирины Кирсановой, сообщил ТАСС участник процесса. О причастности Кирсановой к коррупционным схемам рассказал ее бывший руководитель — ранее осужденный бывший генерал-майор медслужбы запаса Константин Кувшинов.

Материалы направлены для рассмотрения по существу в Хамовнический районный суд Москвы, который в свою очередь назначил судебное заседание на 8 мая в 13:30 мск, — рассказал собеседник агентства.

Хамовнический суд приговорил генерала Кувшинова к 7,5 года колонии строгого режима и штрафу за хищение 57,5 млн рублей и получение взятки. Сам он полностью признал вину и заключил сделку со следствием, изобличив всех соучастников преступления. Благодаря показаниям генерал-майора дело рассматривалось в особом порядке, что позволило гособвинению просить о смягчении наказания.

Ранее бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, выступая в Симоновском районном суде Москвы, вновь заявил о своей невиновности. Его обвиняют в получении взяток на 1,4 млрд рублей.

Общество
суды
генералы
коррупция
