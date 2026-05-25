В Минздраве опровергли популярные мифы об ОРВИ

На самом деле переохлаждение не вызывает развитие ОРВИ — инфекцию провоцируют именно вирусы, пишет VSE42.RU со ссылкой на Минздрав Кузбасса. Первое может лишь ослабить иммунитет.

Многие также заблуждаются касаемо запрета на холодную пищу при боли в горле, отметили в ведомстве. Оказывается, что употребление таких продуктов не усугубляет состояние и не усиливает неприятные симптомы.

Специалисты также развеяли миф о том, что употребление витамина C и чеснока позволит уберечься от ОРВИ. На деле же ни первое, ни второе не способно предотвратить заражение вирусами. Представители ведомства добавили, что повышение температуры более трех дней вовсе не требует приема антибиотиков. Такие серьезные препараты при необходимости может назначать только врач.

Ранее терапевт Андрей Кондрахин заявил, что горячий бульон и морс способствуют быстрому выздоровлению при простуде, в то время как кофе и черный чай могут ухудшить состояние из-за кофеина. По его словам, для восстановления необходимо полноценно питаться и согревать конечности.