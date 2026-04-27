Терапевт рассказал, как питаться при простуде для быстрого выздоровления

Горячий бульон и морс помогают быстро вылечиться от простуды, тогда как кофе и черный чай могут усугубить ситуацию из-за содержащегося в них кофеина, заявил NEWS.ru врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, для выздоровления также важно полноценно питаться и согревать конечности, чтобы сохранить энергию организма.

Если вы замерзли и простыли, и понимаете, что начинаете заболевать, придя домой, согрейте ноги и руки. Это можно сделать очень просто: в ванну кладем ножки, наполняем водой и постепенно нагреваем ее. Вначале она может быть чуть прохладной, и ногам будет комфортно. Потом постепенно нагреваем воду до того момента, пока не станет приятно терпеть. Также согреваем руки. Обязательно пьем горячий чай, но не черный, морс или любой напиток, лишь бы это был не кофе. Кофеин только усугубит ситуацию и даст нагрузку на сердце. Конечно, самое главное — это горячий бульон. Он даст нам энергию. Полноценный завтрак и хорошее питание позволят сохранить тепло, — сказал Кондрахин.

Ранее сообщалось, что в Москве снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Текущая эпидемиологическая ситуация в городе соответствует сезонной норме. При этом снижение заболеваемости зафиксировали во всех возрастных группах.