Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую обстановку в Москве

В Москве снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, пишет «Москва 24» со ссылкой на столичное управление Роспотребнадзора. По данным ведомства, текущая эпидемиологическая ситуация в городе соответствует сезонной норме.

При этом снижение заболеваемости зафиксировали во всех возрастных группах, уточнили специалисты. Они объяснили, что рост случаев ОРВИ, как правило, связан с респираторными вирусами негриппозной природы, среди которых преобладают риновирусы.

Ранее врач Ольга Малиновская заявила, что при аллергии, в отличие от вирусной инфекции, ощущается зуд в горле и носу. При этом, по ее словам, простуда обычно проходит за 10 дней, в то время как аллергическая реакция может длиться гораздо дольше.