Врач назвал неочевидные опасные последствия удаления гланд

Удаление гланд может увеличить риск развития более частых и тяжелых ОРВИ, заявил NEWS.ru врач-оториноларинголог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Бахтиер Рахимов. По его словам, миндалины выполняют важную защитную функцию в организме.

Удаление гланд является радикальной мерой и может иметь долгосрочные последствия, которые влияют на общее состояние здоровья. Миндалины предотвращают попадание инфекций и вирусов, которые могут проникать через дыхательные пути. Когда пациенту их удаляют, организм теряет один из важнейших барьеров защиты от патогенов. Респираторные инфекции в таком случае становятся более частыми и могут протекать тяжелее. После операции также может возникнуть снижение иммунного ответа, особенно у детей, — предупредил Рахимов.

Он подчеркнул, что промывание гланд помогает сохранить их защитные функции. По словам специалиста, это способствует снижению частоты заболеваний, не затрагивая важный элемент иммунной системы. Также врач отметил, что данная процедура уменьшает воспаление и устраняет гнойные образования.

