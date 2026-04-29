29 апреля 2026 в 07:05

Врач назвал неочевидные опасные последствия удаления гланд

Оториноларинголог Рахимов: удаление гланд приводит к более частым и тяжелым ОРВИ

Удаление гланд может увеличить риск развития более частых и тяжелых ОРВИ, заявил NEWS.ru врач-оториноларинголог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Бахтиер Рахимов. По его словам, миндалины выполняют важную защитную функцию в организме.

Удаление гланд является радикальной мерой и может иметь долгосрочные последствия, которые влияют на общее состояние здоровья. Миндалины предотвращают попадание инфекций и вирусов, которые могут проникать через дыхательные пути. Когда пациенту их удаляют, организм теряет один из важнейших барьеров защиты от патогенов. Респираторные инфекции в таком случае становятся более частыми и могут протекать тяжелее. После операции также может возникнуть снижение иммунного ответа, особенно у детей, — предупредил Рахимов.

Он подчеркнул, что промывание гланд помогает сохранить их защитные функции. По словам специалиста, это способствует снижению частоты заболеваний, не затрагивая важный элемент иммунной системы. Также врач отметил, что данная процедура уменьшает воспаление и устраняет гнойные образования.

Ранее терапевт Андрей Кондрахин заявил, что горячий бульон и морс способствуют быстрому выздоровлению при простуде, в то время как кофе и черный чай могут ухудшить состояние из-за кофеина. По его словам, для восстановления необходимо полноценно питаться и согревать конечности, чтобы поддерживать энергию организма.

Здоровье
врачи
советы
ОРВИ
Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Учительница села на 10 лет за совращение своего ученика
В российской республике ввели особый режим из-за угрозы атаки БПЛА
Карл III преподнес Трампу оригинальный подарок
Синоптик раскрыл, когда тепло вернется в Москву
Пушилин объяснил, как Киев относится к потерям на фронте
Военный эксперт раскрыл тактику Ирана при прорыве ПВО США
Вылетевший в Охотск самолет вернулся в аэропорт Хабаровска
Адвокат поставил точку в споре, взыщут ли алименты с безработного экс-мужа
«Кинжалы» кошмарят ВСУ, опасные мины-ловушки: новости СВО к утру 29 апреля
Россиянам назвали безопасную альтернативу соусам для шашлыка
Составлен список лучших фильмов и сериалов о Великой Отечественной войне
Россиян призвали не выезжать из страны на майские праздники
План «Ковер» введен на территории российского региона
Озвучено, когда россияне начнут получать детские пособия за май
Напиток богов: какая доза кофе снижает тревожность и спасает от стресса
В России утвердили новый необычный ГОСТ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 апреля: инфографика
HR-эксперт ответила, почему потеря работы для женщин становится катастрофой
ФРГ проигнорировала запрос о намерениях передать ядерное оружие Киеву
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 98 БПЛА
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Общество

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

