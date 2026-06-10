Гастроэнтеролог назвала неочевидную опасность употребления мороженого

Стремительное поедание мороженого может стать причиной возникновения головной боли, заявила NEWS.ru врач — эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух. По ее словам, людям с сахарным диабетом и ожирением следует подходить к десерту с особой осторожностью.

10 июня — Всемирный день мороженого. Оно помогает хорошо охладиться в жару, но не стоит забывать, что это, как правило, довольно калорийный продукт с большим содержанием сахара и насыщенных жиров. Также не стоит есть его слишком быстро. Резкое охлаждение слизистой оболочки полости рта и глотки у чувствительных людей может спровоцировать спазм сосудов и вызвать головную боль. Для здоровых это неопасно, но может вызвать дискомфорт, — предупредила Кашух.

Она также подчеркнула, что мороженое не может заменить воду. По словам специалиста, чрезмерное употребление десерта может только усилить ощущение жажды из-за высокого содержания сахара.

Строгих ограничений для здорового взрослого человека нет. Важно, чтобы лакомство вписывалось в примерную суточную норму калорий, а основные приемы пищи были сбалансированными и давали организму все необходимые питательные вещества. Меру следует соблюдать людям с сахарным диабетом, ожирением, жировой болезнью печени, заболеваниями поджелудочной железы и некоторыми болезнями желудочно-кишечного тракта. В этих случаях допустимый объем десерта лучше обсудить с лечащим врачом, — заключила Кашух.

Ранее нутрициолог Анна Слип заявила, что летом вес может расти даже при снижении аппетита из-за употребления сладких напитков и мороженого. По ее словам, в жару мозг замедляет восприятие голода, но стремление к прохладному и жидкому приводит к избыточному употреблению лимонадов, эскимо и пива.