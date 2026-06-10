Родителям ответили, какие справки нужны для поездки ребенка в лагерь Врач Малиновская: для поездки ребенка в лагерь нужна справка о санэпидокружении

Для отправки ребенка в лагерь потребуется справка об эпидемиологическом окружении, заявила NEWS.ru руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL | Медскан Ольга Малиновская. По ее словам, перед поездкой также потребуются результаты анализов на яйца глистов.

Перед поездкой ребенка в детский лагерь нужно заранее озаботиться получением нужных справок и сдачей анализов, помня, что у каждого документа есть свой «срок годности». Справка 079/у (о состоянии здоровья. — NEWS.ru) действительна в течение 90 дней, справка № 291 (о санэпидокружении. — NEWS.ru) — всего три, а результаты анализов на яйца глистов и энтеробиоз, как правило, актуальны в течение 10 дней, — поделилась Малиновская.

Она подчеркнула, что если анализ на энтеробиоз окажется положительным, то поездка в лагерь возможна только после завершения курса лечения. По словам врача, в большинстве случаев достаточно однократного приема противогельминтных средств.

Нужно не только пройти терапию, но и ответственно отнестись к гигиене: обработать детские игрушки, текстиль в детской комнате, сменить постельное белье и провести уборку дома. Ребенка нужно еще раз проинструктировать насчет важности мытья рук, особенно после туалета, — заключила Малиновская.

Ранее начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков нижегородского Управления Роспотребнадзора Алла Агапова посоветовала выбирать детский лагерь из официального реестра организаций. По ее словам, лагеря в этом реестре проходят проверку Роспотребнадзора, Госпожнадзора и межведомственной комиссии.