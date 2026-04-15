15 апреля 2026 в 05:45

Врач ответила, как отличить аллергию от простуды

Врач Малиновская: при аллергии есть ощущение зуда в горле и носу

При аллергии, в отличие от вирусной инфекции, ощущается зуд в горле и носу, заявила NEWS.ru руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL | Медскан Ольга Малиновская. При этом, по ее словам, простуда обычно проходит за 10 дней, в то время как аллергическая реакция может длиться гораздо дольше.

ОРВИ и аллергические проявления нередко протекают похоже, сопровождаясь насморком, слезотечением, кашлем. Сходство симптомов приводит к тому, что диагноз «аллергия» ставится с задержкой на несколько месяцев или даже лет, в течение которых пациенты остаются уверенными, что страдают хронической формой респираторного заболевания. Простуда, как правило, проходит за 7–10 дней, сопровождаясь ломотой в теле, болью в горле и сильной слабостью. Аллергические проявления, в свою очередь, сохраняются надолго, а насморк и кашель дополняют частое чихание и ощущение зуда в горле и носу, — пояснила Малиновская.

Она подчеркнула, что при появлении насморка и кашля большинство людей сразу же предполагают простуду. При этом, по словам врача, задержка в постановке диагноза затрудняет эффективное лечение, а на фоне аллергии могут возникнуть осложнения, например бронхиальная астма, которая ухудшает качество жизни.

Ранее профессор терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов предупредил, что зуд в ушах может указывать на серьезные заболевания, такие как псориаз или грибковая инфекция. По его словам, этот симптом иногда связан с аллергией.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
