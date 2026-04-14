Врач рассказал, какие серьезные болезни проявляются зудом в ушах

Зуд в ушах может сигнализировать о развитии серьезных заболеваний, включая псориаз и грибковую инфекцию, заявил NEWS.ru профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов. По его словам, этот симптом также может быть вызван аллергией.

Механическое раздражение серных рецепторов вызывает зуд. Он может сопровождаться ухудшением слуха и ощущением заложенности. Аллергические реакции также могут быть причиной зуда в ухе. В этом случае он сопровождается кожными проявлениями в периаурикулярной области, такими как эритема, высыпания или отеки. Дерматологические заболевания, такие как псориаз, могут привести к зуду в области уха. Псориатические бляшки на коже и в ушной раковине являются характерными признаками данного заболевания. Отомикоз, вызванный грибковой инфекцией, также может проявляться зудом в ухе, — пояснил Ионов.

Он отметил, что особого внимания требует ситуация с детьми: при появлении зуда у ребенка необходимо провести проверку на наличие инородных тел в слуховом проходе. По его словам, также важно обратиться к лор-врачу.

Инфекционные агенты, включая насекомых и их укусы, могут вызывать зуд в ухе. В случае появления этого симптома у детей необходимо провести тщательную проверку на наличие инородных тел в наружном слуховом проходе. Также следует обратиться к оториноларингологу. Врач проведет санацию и промывание слухового прохода, — подытожил Ионов.

Ранее отоларинголог Алигусейн Алиев заявил, что использование чужих наушников-вкладышей может привести к развитию ушной инфекции. По его словам, в амбушюрах этого девайса могут размножаться микробы и грибки.

Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
