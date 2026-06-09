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09 июня 2026 в 18:36

Появились новые подробности о состоянии звезды сериала «Тайны следствия»

Российского актера Поднозова перевели из реанимации в палату

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Российского актера Дмитрия Поднозова, известного по сериалам «Мажор» и «Тайны следствия», перевели из реанимации, сообщил его сын Владимир Поднозов. По его словам, которые приводит ТАСС, сейчас артист находится в обычной палате.

Его перевели из реанимации в палату, — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Поднозов пребывает в реанимации в тяжелом состоянии. По словам родственника, состояние пациента оценивалось как стабильное. Поднозов был госпитализирован в отделение интенсивной терапии в тяжелом состоянии, сообщала его супруга Алиса Олейник. Жена актера уточнила, что у артиста диагностировано онкологическое заболевание.

Прежде стало известно, что народный артист РСФСР Геннадий Хазанов проводит много времени в Израиле и, скорее всего, не знаком со своим младшим братом Андреем Лукачером. По его мнению, юморист уделяет все внимание близким — жене и дочери. Незадолго до этого писали, что брат Хазанова бесследно пропал в столице. Лукачер около года не выходит на связь со своей семьей.

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