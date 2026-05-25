25 мая 2026 в 12:14

Политолог ответил, достигнут ли США и Иран сделки по Ормузскому проливу

Политолог Дудаков: Ормузский пролив начнут разблокировать поэтапно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
США и Иран, вероятно, придут к поэтапной разблокировке Ормузского пролива, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, администрация главы Белого дома Дональда Трампа пока не комментирует возврат иранских активов, так как понимает, что в этом случае «сохранить лицо» точно не удастся.

Как мы видим, в самый последний момент Трамп снова сдал назад, столкнувшись с жестким сопротивлением с иранской стороны. Он не решился пойти на новую эскалацию. Сейчас, судя по всему, его администрация надеется добиться прорыва в переговорном процессе с Тегераном. Основными тяжелыми вопросами, по которым идут торги, являются ядерная программа и блокада Ормузского пролива. Сложно судить, к чему придут стороны. Судя по всему, мы увидим поэтапное разблокирование пролива, обещание Ирана не обогащать уран какое-то время в обмен на смягчение санкций и возвращение части замороженных активов. Администрация Трампа два последних момента никак не комментирует. Она понимает, что тогда сохранить лицо точно не получится, — сказал Дудаков.

Ранее сообщалось, что Иран в случае подписания рамочного соглашения с США готов немедленно открыть Ормузский пролив и в течение 30 дней восстановить прежний уровень судоходства. По данным дипломатов, знакомых с ходом переговоров, после этого Соединенные Штаты и их союзники должны объявить о немедленном прекращении боевых действий на всех фронтах, включая Ливан.

Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
