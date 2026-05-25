25 мая 2026 в 11:33

Прокуратура потребовала взыскать 155 млн рублей с курской компании

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Прокуратура Курской области потребовала взыскать более чем 150 млн рублей с компании «Автотранссервис» по делу о незаконной приватизации, сообщил на заседании областного правительства губернатор Александр Хинштейн. По его словам, речь идет о продаже части муниципальной организации «Благоустройство».

Прокуратура просит обратить в собственность Российской Федерации стоимость доли, взыскав с общества «Автотранссервис» 155 млн 910 тыс. рублей, полученных в нарушение законодательства о противодействии коррупции, — сказал Хинштейн.

Ранее стало известно, что экс-заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова приговорили к 17 годам колонии строгого режима и штрафу 450 млн рублей по делу о взятках. Ему также запретили занимать определенные должности сроком на 12 лет.

До этого суд вынес решение о конфискации 20,95 млн рублей у экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова в рамках уголовного дела о взятках. Смирнов признан виновным и осужден на 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дополнительным денежным взысканием в размере 400 млн рублей.

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
