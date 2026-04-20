Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 11:21

Бывшая «дочка» «Газпрома» в ФРГ займется приватизацией активов

Связанная ранее с «Газпромом» компания SEFE приватизирует часть своих активов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывшая «дочка» «Газпрома» — немецкая компания SEFE — займется приватизацией своих активов, сообщила газета The Financial Times со ссылкой на руководителя SEFE Эгберта Леге. Фирма дополнительно выпустит ценные бумаги в объеме €1,5–2 млрд (133–179 млрд рублей).

При этом пока неизвестны сроки выпуска акций. Тем не менее это станет первым этапом приватизации ценных бумаг, которыми сейчас владеет немецкое правительство. При этом к концу 2028 года должно быть продано около 75% акций компании.

Как отметил Леге, вырученные средства направят на расширение бизнеса. Он пояснил, что процесс приватизации ускорился из-за военной операции США против Ирана, в ходе которой сильно выросли цены на энергоносители.

Ранее сообщалось, что дочерняя компания германской Uniper — Lubmin-Brandov Gastransport GmbH — хочет взыскать с «Газпром экспорта» средства по договору прокачки газа. Как говорится в материалах российского арбитража, речь идет о €45,2 млн (4 млрд рублей) с начислением процентов на указанную сумму. Lubmin-Brandov Gastransport GmbH инициировала разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате.

Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.