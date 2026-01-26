Немецкая компания хочет взыскать с «Газпрома» деньги за прокачку газа Uniper потребовала от «Газпрома» €45,2 млн за прокачку газа

Дочерняя компания германской Uniper — Lubmin-Brandov Gastransport GmbH, хочет взыскать с «Газпром экспорта» средства по договору прокачки газа, сообщает ТАСС. Как говорится в материалах российского арбитража, речь идет о €45,2 млн (4 млрд рублей) с начислением процентов на указанную сумму.

Lubmin-Brandov Gastransport GmbH (LBGT; подразделение Uniper) инициировало разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате. Рассматривать иск будут в Женеве.

Известно, что газопровод OPAL соединяет «Северный поток» газотранспортной инфраструктурой Германии до границы с Чехией. Отмечается, что по нему энергоносители идут в ФРГ, а затем в страны Центральной и Западной Европы.

До этого компания «Газпром экспорт» подала иск в суд России против дочерней структуры предприятия Uniper — компании Lubmin-Brandov Gastransport GmbH. Отмечается, что иностранная структура владеет 20% в сухопутном продолжении «Северного потока», газопроводе OPAL. Иск поступил в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.