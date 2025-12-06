«Газпром» призвал к ответу связанную с «Северным потоком» немецкую компанию «Газпром экспорт» подал в суд против дочерней компании Uniper

Компания «Газпром экспорт» подала иск в суд России против дочерней структуры предприятия Uniper — компании Lubmin-Brandov Gastransport GmbH. Отмечается, что иностранная структура владеет 20% в сухопутном продолжении «Северного потока», газопроводе OPAL, передает ТАСС.

По информации журналистов, иск поступил в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Предмет спора не раскрывается. Известно, что газопровод OPAL соединяет «Северный поток» газотранспортной инфраструктурой Германии до границы с Чехией. Отмечается, что по нему энергоносители идут в ФРГ, а затем в страны Центральной и Западной Европы.

Ранее в пресс-службе «Газпрома» рассказали, что Европа активно использует газ из подземных хранилищ, что приводит к истощению запасов. По информации корпорации, действия ЕС создают риски для потребителей. В компании обратили внимание на то, что запасы газа в хранилищах Германии 26 ноября сократились до 68,5%.

До этого «Газпром» сообщил, что суточный отбор газа из подземных хранилищ в Европе достиг исторического максимума. Аналитики подчеркнули, что текущие запасы газа в европейских хранилищах являются самыми низкими за последнее десятилетие.