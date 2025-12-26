Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 17:56

Политолог предсказал судьбу мощнейшей АЭС на территории Украины

Политолог Минченко: ЗАЭС должна контролировать только РФ или совместно с США

ЗАЭС ЗАЭС Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Контроль над Запорожской атомной электростанцией, одной из крупнейших на Украине, должен оставаться за Россией или быть совместным с Соединенными Штатами, заявил NEWS.ru политолог Евгений Минченко. По его словам, передача этого важного актива под управление Киева является нецелесообразной.

Контроль над ЗАЭС — это один из ключевых вопросов. Действительно, это одна из крупнейших атомных электростанций на территории Украины. По-моему, даже крупнейшая и мощнейшая. И понятно, что контроль над ней действительно имеет значение. Но большой вопрос, надо ли ее отдавать украинской стороне? Я думаю, что, конечно же, этот важный актив логично оставлять или под российским контролем, или действительно попытаться использовать какой-то формат совместного управления вместе с американцами, — пояснил Минченко.

Ранее гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что первый блок Запорожской АЭС полностью готов к введению в эксплуатацию. По его словам, в будущем также может возобновиться выработка электроэнергии.

