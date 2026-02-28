Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 15:19

Лавров осудил атаку Израиля и США на Иран в беседе с Аракчи

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава МИД РФ Серей Лавров в разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи осудил атаку Израиля и США, сообщает пресс-служба российского ведомства. Он назвал инцидент «ничем не спровоцированным вооруженным нападением» на Иран.

Министр указал на необходимость незамедлительного прекращения атак против Исламской Республики и возвращения ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования, — добавили в МИД.

В ответ Аракчи выразил признательность Москве за твердую поддержку Тегерана. Лавров также заявил, что Россия готова содействовать поиску мирных развязок.

Ранее МИД РФ выступил с резким осуждением ударов США и Израиля по Ирану, назвав их заранее спланированным актом вооруженной агрессии и «военной авантюрой», направленной против суверенного государства. В ведомстве подчеркнули, что атака была совершена под прикрытием переговорного процесса.

До этого официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи призвал к проведению внеочередного заседания Совета Безопасности ООН. Его целью является осуждение агрессивных действий США и Израиля.

