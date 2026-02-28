Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 16:01

В Сети появились кадры работы ПВО в небе над Абу-Даби

Очевидцы запечатлели на видео интенсивную работу систем ПВО в небе над Абу-Даби. На кадрах видны перехваты и падение нескольких сбитых иранских ракет.

В Минобороны страны позже заявили, что военные успешно перехватили часть ракет. Ведомство отдельно подчернуло, что ОАЭ оставляют за собой право на ответные действия в адрес Ирана.

Массированная атака Тегерана, ставшая ответом на действия США и Израиля, затронула ключевые города ОАЭ, включая Дубай, и привела к жертвам среди гражданского населения. В результате падения обломков одной из ракет ранения получили несколько человек. По предварительной информации, страна закрыла свое воздушное пространство.

В Дубае туристов эвакуировали с городских пляжей из-за угрозы ракетной атаки. По словам очевидцев, местные власти попросили их выйти из воды и покинуть зоны отдыха в целях безопасности.

Ранее сообщалось, что Иран нанес массированные удары по территории Бахрейна, где базируется Пятый флот ВМС США. Одновременно с этим атакам подверглись американские военные объекты в Катаре.

