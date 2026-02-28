Зимняя Олимпиада — 2026
Российские туристы загорали на пляжах ОАЭ под иранскими ракетами

Российские туристы отказались прекращать отпуска в ОАЭ из-за ракетных атак Ирана

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press
Российские туристы отказались прекращать свои отпуска в ОАЭ из-за ракетных атак Ирана, пишет Telegram-канал Baza. По его информации, часть отдыхающих встречала летящие в небе ракеты, лежа на пляжах Абу-Даби.

В беседе с изданием россияне рассказали, что их просили укрыться в номерах отелей во время первой тревоги, но они отказались. Покинуть пляжи они решили лишь после того, как в Абу-Даби ввели вторую подряд ракетную опасность.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщала, что в Объединенных Арабских Эмиратах могут находиться примерно 50 тыс. российских туристов. Речь идет о самостоятельных путешественниках, организованных туристах и транзитных пассажирах, застрявших из-за отмененных рейсов. В Катаре находятся около 1 тыс. туристов, в Омане — около 700, в Бахрейне — около 300.

Тем временем в пресс-службе Российского союза туриндустрии рассказали, что в Иране и Израиле нет организованных российских туристов. Количество россиян в Тегеране насчитывает несколько сотен, в то время как в Иерусалиме их число достигает нескольких тысяч.

