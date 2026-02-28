Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 17:56

Российские туристы оказались в ловушке на Маврикии

Туристы из России застряли на Маврикии из-за отмены рейса через ОАЭ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Десятки россиян не могут улететь с Маврикия после отмены рейса Emirates (EK702), который должен был вылететь в 15:25 мск, передает Telegram-канал Mash. Причиной стало закрытие воздушного пространства в ОАЭ, где путешественники должны были сделать пересадку.

Канал утверждает, что первоначально авиакомпания не предоставляла туристам проживание в отелях, однако позже ситуация изменилась. Сейчас пассажиры выстроились в длинную очередь, ожидая информации о расселении. В приоритете — семьи с детьми.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что в ОАЭ могут находиться примерно 50 тыс. российских туристов. Речь идет о самостоятельных путешественниках, организованных туристах и транзитных пассажирах, застрявших из-за отмененных рейсов. В Катаре находятся около 1 тыс. туристов, в Омане — около 700, в Бахрейне — около 300.

Тем временем в пресс-службе Российского союза туриндустрии рассказали, что в Иране и Израиле нет организованных российских туристов. Количество россиян в Тегеране насчитывает несколько сотен, в то время как в Иерусалиме их число достигает нескольких тысяч.

