28 февраля 2026 в 15:32

Стало известно, сколько российских туристов находятся в ОАЭ

АТОР: в ОАЭ находятся около 50 тыс. российских туристов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Объединенных Арабских Эмиратах могут находиться примерно 50 тыс. российских туристов, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Речь идет о самостоятельных путешественниках, организованных туристах и транзитных пассажирах, застрявших из-за отмененных рейсов.

Сейчас в регионе находятся десятки тысяч российских туристов: в ОАЭ — около 50 тыс. человек, включая самостоятельных, организованных туристов и застрявших транзитных пассажиров, — говорится в сообщении.

В Катаре находятся около 1 тыс. туристов, в Омане — около 700, в Бахрейне — около 300. В АТОР добавили, что туристов, которые сегодня не смогли вылететь из ОАЭ, размещают в отелях.

Тем временем в пресс-службе Российского союза туриндустрии рассказали в Иране и Израиле нет организованных российских туристов. Количество россиян в Тегеране насчитывает несколько сотен, в то время, как в Иерусалиме их число достигает нескольких тысяч.

Ранее посольство России порекомендовало россиянам по возможности покинуть государство. Также граждан РФ предупредили, что нужно оставаться в безопасных местах и не выходить из них без соответствующего разрешения.

