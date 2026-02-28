Скончалась учительница, впавшая в кому во время отпуска в Египте

Учительница из Татарстана, впавшая в кому в Египте, скончалась после двух месяцев борьбы за жизнь, передает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу Республиканской клинической больницы. Дата и место прощания с женщиной пока неизвестны.

В январе педагог прилетела в Шарм-эль-Шейх с семьей, но в аэропорту ей резко стало плохо — у женщины произошел геморрагический инсульт. Из-за высокой стоимости медицинской эвакуации родственники организовали сбор средств на транспортировку в Россию. После перевозки в РКБ женщину продолжали лечить, но спасти ее не удалось.

