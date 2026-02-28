Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 16:59

Скончалась учительница, впавшая в кому во время отпуска в Египте

Учительница из Татарстана умерла после инсульта в Египте

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Учительница из Татарстана, впавшая в кому в Египте, скончалась после двух месяцев борьбы за жизнь, передает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу Республиканской клинической больницы. Дата и место прощания с женщиной пока неизвестны.

В январе педагог прилетела в Шарм-эль-Шейх с семьей, но в аэропорту ей резко стало плохо — у женщины произошел геморрагический инсульт. Из-за высокой стоимости медицинской эвакуации родственники организовали сбор средств на транспортировку в Россию. После перевозки в РКБ женщину продолжали лечить, но спасти ее не удалось.

Ранее генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный рассказал о смерти директора и художественного руководителя Симферопольского государственного цирка Бориса Тезикова. Ему было 65 лет. Он не стал называть точную причину смерти.

Также скончался известный американский музыкант Нил Седака. Родные артиста подчеркнули, что это большая потеря для них и для всего мира. Причину смерти они не раскрывают. Однако Седаку в пятницу доставили в больницу в Лос-Анджелесе из-за плохого самочувствия.

врачи
смерти
происшествия
Египет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В центре Москвы рухнул арочный вход в сквер рядом с метро «Фрунзенская»
У пятизвездочного отеля в Дубаи вспыхнул пожар
Иранские ракеты ударили по американским базам
Сын президента Ирана вышел на связь и раскрыл судьбу своего отца
В ЭКЦ МВД рассказали, зачем оппоненты распространяют фейки о России
В Госдуме определили роль иранской оппозиции в военной операции США
Иранскую ракету сбили рядом с самым большим колесом обозрения в мире
Беспилотник ударил по аэропорту Кувейта
Безопасно ли туристам из России в ОАЭ? Что делать, отмены рейсов
«Ракета пролетала»: дом блогера Buster оказался в эпицентре взрывов в Дубае
«Из-за войнушки»: российских туристов заперли в Маскате
МИД РФ обвинил США в попытках подорвать основы глобального миропорядка
Российские туристы оказались в ловушке на Маврикии
Письмо Татьяны Онегину из частной коллекции оказалось утерянным подлинником
Два грузовых судна столкнулись в Финском заливе
Иранские ракеты попали в корабль ВМС США
Россияне не могут вернуться домой из-за закрытия аэропортов в ОАЭ
Стало известно, сколько может продлиться военная операция США против Ирана
Емельяненко и Фатеев возглавили Союз ММА России
Россия и Китай запросили экстренный созыв Совбеза ООН по ситуации в Иране
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.