Емельяненко и Фатеев возглавили Союз ММА России

Бывший боец ММА Федор Емельяненко избран почетным президентом Союза ММА России, передает Metaratings. Новым главой организации стал председатель совета директоров АО «РСТ» Сергей Фатеев. Этот пост с декабря 2023 по декабрь 2025 года занимал Виктор Дроздов.

Ранее министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев присвоил Федору Емельяненко звание заслуженного тренера России по самбо. Государственное звание стало признанием его многолетней работы в развитии этого вида спорта.

До этого Емельяненко рассказал, что ему требуется $1 млн (78,2 млн рублей) на курс лечения. Врач, которого ему посоветовал бизнесмен Роман Ротенбергер, обнаружил у спортсмена перелом позвоночника с защемлением нерва. В 2025 году спортсмену провели операцию на позвоночнике в связи с грыжей.

Тем временем появилась информация, что британец Райан Фреклтон назначен старшим тренером сборной России по легкой атлетике. Как сообщил старший тренер сборной Руслан Мащенко, наставник прибыл в Южно-Сахалинск на зимний чемпионат страны. Сейчас тренер помогает выстроить предварительный план подготовки российских атлетов на март и апрель.