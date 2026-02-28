Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 17:39

Емельяненко и Фатеев возглавили Союз ММА России

Емельяненко стал почетным президентом Союза ММА России

Федор Емельяненко Федор Емельяненко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший боец ММА Федор Емельяненко избран почетным президентом Союза ММА России, передает Metaratings. Новым главой организации стал председатель совета директоров АО «РСТ» Сергей Фатеев. Этот пост с декабря 2023 по декабрь 2025 года занимал Виктор Дроздов.

Ранее министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев присвоил Федору Емельяненко звание заслуженного тренера России по самбо. Государственное звание стало признанием его многолетней работы в развитии этого вида спорта.

До этого Емельяненко рассказал, что ему требуется $1 млн (78,2 млн рублей) на курс лечения. Врач, которого ему посоветовал бизнесмен Роман Ротенбергер, обнаружил у спортсмена перелом позвоночника с защемлением нерва. В 2025 году спортсмену провели операцию на позвоночнике в связи с грыжей.

Тем временем появилась информация, что британец Райан Фреклтон назначен старшим тренером сборной России по легкой атлетике. Как сообщил старший тренер сборной Руслан Мащенко, наставник прибыл в Южно-Сахалинск на зимний чемпионат страны. Сейчас тренер помогает выстроить предварительный план подготовки российских атлетов на март и апрель.

Федор Емельяненко
спорт
Россия
избрания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В центре Москвы рухнул арочный вход в сквер рядом с метро «Фрунзенская»
У пятизвездочного отеля в Дубаи вспыхнул пожар
Иранские ракеты ударили по американским базам
Сын президента Ирана вышел на связь и раскрыл судьбу своего отца
В ЭКЦ МВД рассказали, зачем оппоненты распространяют фейки о России
В Госдуме определили роль иранской оппозиции в военной операции США
Иранскую ракету сбили рядом с самым большим колесом обозрения в мире
Беспилотник ударил по аэропорту Кувейта
Безопасно ли туристам из России в ОАЭ? Что делать, отмены рейсов
«Ракета пролетала»: дом блогера Buster оказался в эпицентре взрывов в Дубае
«Из-за войнушки»: российских туристов заперли в Маскате
МИД РФ обвинил США в попытках подорвать основы глобального миропорядка
Российские туристы оказались в ловушке на Маврикии
Письмо Татьяны Онегину из частной коллекции оказалось утерянным подлинником
Два грузовых судна столкнулись в Финском заливе
Иранские ракеты попали в корабль ВМС США
Россияне не могут вернуться домой из-за закрытия аэропортов в ОАЭ
Стало известно, сколько может продлиться военная операция США против Ирана
Емельяненко и Фатеев возглавили Союз ММА России
Россия и Китай запросили экстренный созыв Совбеза ООН по ситуации в Иране
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.