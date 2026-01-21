Федору Емельяненко присвоили звание заслуженного тренера России по самбо

Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев присвоил бывшему бойцу ММА Федору Емельяненко звание заслуженного тренера России по самбо, сообщила пресс-служба Всероссийской федерации самбо. Государственное звание стало признанием его многолетней работы в развитии этого вида спорта.

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев присвоил Федору Емельяненко почетное спортивное звание «Заслуженный тренер России» по самбо. Соответствующий приказ № 1НГ был подписан 13 января 2026 года. Высокое государственное звание стало признанием многолетнего вклада Федора Емельяненко в развитие самбо, подготовку спортсменов высокого уровня и укрепление авторитета отечественной школы единоборств, — говорится в сообщении.

Емельяненко 49 лет, профессиональную карьеру в смешанных единоборствах он завершил в 2023 году. За время выступлений в ММА Емельяненко одержал 40 побед и потерпел семь поражений. Является бывшим чемпионом промоушена Pride в тяжелом весе и неоднократно признавался экспертами и средствами массовой информации одним из лучших бойцов в истории этого вида спорта.

Ранее Федор Емельяненко заявил, что на международной арене ММА происходит систематическая дискриминация бойцов из РФ. В качестве примера он привел ситуацию с Вадимом Немковым, который мог заключить контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), однако там сказали, что им «не нужен русский чемпион».