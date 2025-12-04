Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 16:24

«Будем прославлять Россию»: тренер самбистов о возвращении флага на стартах

Тренер Конаков: самбисты будут прославлять Россию под флагом страны

Александр Конаков Александр Конаков Фото: Софья Сандурская/ТАСС
Российские самбисты снова будут прославлять страну на международных соревнованиях под флагом и гимном РФ, заявил NEWS.ru старший тренер сборной России по самбо Александр Конаков. По его словам, спортсмены счастливы от этой новости.

Спасибо Международной федерации самбо. Мы очень рады. Давно к этому стремились, мечтали вдвойне. Даже не объяснить, насколько это приятно всем ребятам, тренерам и любителям самбо в нашей стране. Мы теперь будем не просто непонятно чьи спортсмены, хотя и так знали, откуда мы, но теперь под символикой своей страны будем приносить победы и прославлять Россию, слушая на пьедестале гимн России. Все встало на круги своя, — сказал Конаков.

Ранее Международная федерация самбо (FIAS) допустила российских спортсменов к участию в международных турнирах под национальным флагом и с гимном, сообщила пресс-служба Всероссийской федерации самбо. Президент европейской и всероссийской федераций Сергей Елисеев назвал это решение чрезвычайно важным шагом, восстанавливающим спортивную справедливость.

