«Будем прославлять Россию»: тренер самбистов о возвращении флага на стартах

Российские самбисты снова будут прославлять страну на международных соревнованиях под флагом и гимном РФ, заявил NEWS.ru старший тренер сборной России по самбо Александр Конаков. По его словам, спортсмены счастливы от этой новости.

Спасибо Международной федерации самбо. Мы очень рады. Давно к этому стремились, мечтали вдвойне. Даже не объяснить, насколько это приятно всем ребятам, тренерам и любителям самбо в нашей стране. Мы теперь будем не просто непонятно чьи спортсмены, хотя и так знали, откуда мы, но теперь под символикой своей страны будем приносить победы и прославлять Россию, слушая на пьедестале гимн России. Все встало на круги своя, — сказал Конаков.

Ранее Международная федерация самбо (FIAS) допустила российских спортсменов к участию в международных турнирах под национальным флагом и с гимном, сообщила пресс-служба Всероссийской федерации самбо. Президент европейской и всероссийской федераций Сергей Елисеев назвал это решение чрезвычайно важным шагом, восстанавливающим спортивную справедливость.