Назван способ самостоятельно утеплить пластиковые окна

Пластиковые окна можно утеплить энергосберегающей пленкой, заявил NEWS.ru основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев. По его словам, понять, откуда сквозит, поможет простой способ с пламенем зажигалки или тонкой полоской бумаги.

Как утеплить пластиковые окна? Первым делом нужно найти, откуда именно дует. Самый простой способ — провести пламенем зажигалки или тонкой полоской бумаги вдоль всех стыков закрытого окна: по периметру створки, в местах, где находятся петли, под подоконником. Там, где пламя или бумажка начинают колебаться, у вас и есть щель. Если сквозняк ощущается от самого стекла, поможет специальная энергосберегающая пленка. Она клеится прямо на стекло и создает дополнительный тепловой барьер, — пояснил Васильев.

Он отметил, что большинство современных пластиковых окон действительно имеют специальный зимний режим регулировки. По его словам, он позволяет повысить теплоизоляцию. Эксперт подчеркнул, что секрет регулировки окон кроется в цапфах — круглых или овальных элементах на торце створки.

Слухи о специальном зимнем режиме в пластиковых окнах — это абсолютная правда. Большинство действительно имеют такую регулировку. Секрет кроется в так называемых цапфах. Поворачивая их с помощью шестигранного ключа, вы меняете силу прижима створки к раме. Для зимы цапфу нужно повернуть так, чтобы ее утолщенная часть или специальная метка смотрела в сторону уплотнителя внутри комнаты, — резюмировал Васильев.

