05 марта 2026 в 13:34

Раскрыто, сколько денег потеряют туроператоры из-за ситуации с Ираном

АТОР: туроператоры могут лишиться 3 млрд рублей из-за кризиса в Иране

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российские туроператоры могут понести убытки в размере 3 млрд рублей к концу недели из-за кризиса на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР). Одна из причин таких убытков — оформление возвратов средств за ранее купленные туры.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что для эвакуации российских туристов из стран Ближнего Востока могут вызвать авиацию МЧС. По ее словам, сейчас во всех регионах остаются около 20 тыс. россиян.

Тем временем эксперты напомнили, что россияне могут безопасно отдохнуть в странах Азии и Африки, а также на островах Индийского океана. В частности, эксперты предложили провести отпуск на Занзибаре, Маврикии, Мальдивах или Сейшелах.

Также адвокат Григорий Сарбаев рекомендовал подавать в суд на туроператоров, если они удерживают штрафы за аннулирование туров в страны Ближнего Востока. По его словам, закон здесь полностью на стороне потребителя, а предприниматели лишь наживаются на туристах.

